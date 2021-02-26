Kahramanmaraş Valiliği yeni kararları duyurdu!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26 Şubat 2021 günü Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları aldı.

KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 19:50 26.02.2021, 19:53
Kahramanmaraş Valiliği yeni kararları duyurdu!

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 1. İlimiz genelinde seyrek nüfuslu yerlerde ve fiziki imkanları uygun olan resmi ve özel ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde 01.03.2021 Pazartesi gününden itibaren, haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılabilmesine, 2. Resmi ve özel tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıf ve tüm liselerin 12. sınıflarında ihtiyaç olması halinde Cumartesi günleri de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla yüz yüze eğitim yapılabilmesine, 3. Yukarıdaki birinci ve ikinci maddelerde belirtilen okulların hangilerinde haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacağına İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilmesine, 4. İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarih ve 3135 sayılı genelgesi doğrultusunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla; sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine 5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına, 6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 7. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, 8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, 9. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

#Kahramanmaraş #Valilik #Karar
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