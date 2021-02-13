Kahramanmaraş Valiliği yeni kararları duyurdu!

İçişleri Bakanlığımızın 12.02.2021 tarih ve 2554 sayılı genelgeleri doğrultusunda, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 1. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 2. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına, 4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, 6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, 7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına