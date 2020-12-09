Kahramanmaraş Valiliği’nden ‘toplu etkinlik’ uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Kıymetli vatandaşlarımız, Mevlid, toplu yemek, gün düzenlenmesi, doğum günü, yılbaşı kutlamaları vb. etkinlikler salgın sürecinde kesinlikle yapılmamalıdır. Kendi sağlığımızı ve çevremizdeki insanların sağlığını riske atmayalım. Lütfen en güvenli yerin kendi evimiz olduğunu unutmayalım”