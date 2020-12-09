Kahramanmaraş Valiliği’nden ‘toplu etkinlik’ uyarısı
Kahramanmaraş Valiliği, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşları mevlid, toplu yemek, gün düzenlenmesi, doğum günü ve yılbaşı kutlamaları gibi toplu etkinliklerin yapılmaması konusunda uyardı.
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2020, 19:34
Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Kıymetli vatandaşlarımız, Mevlid, toplu yemek, gün düzenlenmesi, doğum günü, yılbaşı kutlamaları vb. etkinlikler salgın sürecinde kesinlikle yapılmamalıdır. Kendi sağlığımızı ve çevremizdeki insanların sağlığını riske atmayalım. Lütfen en güvenli yerin kendi evimiz olduğunu unutmayalım”
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