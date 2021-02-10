Kahramanmaraş Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Şubat 2021 günü saat 17.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KAHRAMANMARAŞ 10.02.2021, 15:29 10.02.2021, 17:21
Kahramanmaraş Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının Bakanlığı’nın 05.02.2021 tarihli ve 20218459 sayılı yazısına istinaden ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla;

  1. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda bakanlıkça belirlenen derslerin haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde işlenmesine,
  2. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının koordinasyonunda alınacak kararlarla haftada 5 (beş) gün bakanlıkça belirlenen derslerin yüz yüze eğitimi yapılmasına,
  3. Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,

1 Mart 2021 tarihi itibarıyla;

  1. 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine, diğer derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, bu okullardaki ana sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılmasına,
  2. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmasına, bu eğitimlerde bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine, belirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,
  3. Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine,
  4. Yüz yüze eğitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitimin, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilmesine,
  5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçilmesine, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan başlanmasına,
  • İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika; teneffüsler ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına,
  • Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız olarak planlanmasına, uzaktan eğitimlerde ise bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine,
  • Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformların da kullanılabilmesine,
  • Fiziki imkânları uygun olan anaokullarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilmesine,
  • Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında mevzuat hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına, kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilmesine,
  • Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmamasına,
  1. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,
  2. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

#Kahramanmaraş #yüz yüze #Eğitim
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