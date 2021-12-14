Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Coşkun, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" adlı fotoğrafını seçen Coşkun, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerine oy verdi.

Coşkun, AA muhabirlerinin fotoğraflarını seçmekte zorlandığını ve uygulamayı yılın özeti olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Seçkide fotoğrafları yer alan AA muhabirlerini tebrik eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarımız birbirinden çok değerli. Seçmekte gerçekten çok zorlandım. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızın ciddi bir emeği var. Dünyanın dört bir yanından gerçekten kendi kategorisinde ön plana çıkan fotoğraflar bir araya gelmiş. Dolayısıyla bizde bu fotoğrafların arasından seçim yaparken zorlandık. Her biri birbirinden değerli, her bir fotoğrafı çeken arkadaşımıza teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Ama aralarından birer tanesini seçmek durumundaydık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir uygulama. Anadolu Ajansının muhabirleri ve çalışanları tarafından dünyanın dört bir yanında bu şekilde çekilen fotoğraflar vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Böylece bir farkındalık oluşturulmuş oluyor."