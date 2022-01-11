Kahramanmaraş Valisi Coşkun, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İlk olarak Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Vali Coşkun burada gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Vali Çoşkun ziyaretin ardından şu ifadelere yer verdi.

Vali Coşkun buradaki ziyaretinin ardından Akdeniz Gazeteciler cemiyetini ziyaret ederek Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Vali Coşkun, buradaki ziyaretin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Başkanı Arslan Deveboyu ve yönetimini ziyaret etti.