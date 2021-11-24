Kahramanmaraş Valisi Coşkun, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

Yüzeroğlu çifti ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen meşakkatli bir o kadar da kutsal bir meslektir. Bizlerde bu anlamlı gün münasebetiyle siz kıymetli öğretmenlerimizi ziyaret etmek istedik. Sizleri sağlıklı gördüğümüz için mutluyuz. Bugüne kadar nice gencimizin geleceğe hazırlanmasında büyük bir emeğiniz oldu. Bu vesileyle, “24 Kasım

Öğretmenler Gününüzü” tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu yıllar, diliyorum” dedi.

Emekli Öğretmenler Ahmet ve Nebahat Yüzeroğlu çifti ise Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.