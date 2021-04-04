Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un 5 Nisan Madalya Günü Mesajı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk COŞKUN, Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası Verilişinin 96. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 16:05
Kahramanmaraş Valisi Coşkun mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde başka milletlerin boyunduruğu altında olmayı kabul etmemiş, bağımsız yaşama düşüncesini her şeyin önüne koymuştur.
Şehrinin işgal altında olmasını hiçbir zaman kabul etmeyen Maraş halkıda, zor koşullar altında büyük bir mücadele örneği sergileyerek Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını ateşlemiştir.
“21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün 22 gece süren mücadelede Maraşlı, 7 den 70’e tek vücut halinde, şehrini yok etmek isteyen işgalci düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber hezimete uğratmış ve büyük bir zafere imza atmıştır.
Milli mücadelemizin kahramanları sayesinde kazanılan bu zafer, TBMM tarafından 5 Nisan 1925’te verilen “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile taçlandırılmıştır.
Arslan Bey, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe ve daha nice adını sayamadığımız her ferdi kahraman olan şehrimizin destansı mücadelesinin bu şekilde ödüllendirilmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur.
Kahraman ecdadımızın evlatları olarak vatan, millet ve bayrak sevgisini, büyük bir dayanışma içerisinde her daim yaşatıp gelecek nesillerede bu ruhu aktarmak bizlerin de en büyük sorumluluğu olmalıdır.
Bu vesileyle şehrimize “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” verilişinin 96. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.''
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