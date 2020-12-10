Kahramanmaraş Valisi Coşkun, vatandaşlara seslendi: Birlikte başaracağız
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, yayınladığı videoda Kahramanmaraş halkına çağrıda bulundu. Coşkun, vatandaşların koronavirüs salgınında daha dikkatli ve özverili davranmaları gerektiğini vurgularken, şunları dile getirdi: “Kıymetli hemşerilerim, salgın döneminin belki de en zor günlerini hasta sayısının en yüksek olduğu zamanları yaşıyoruz. Bu süreçte, en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimalinin olduğunu unutmayalım. Bu yüzden çok zorunlu değil ise, yaşadığımız eve misafir kabul etmeyelim. Başkalarının evine ziyarete gitmeyelim. Geleneklerimizde eş, dost, akraba ve aile ziyaretleri vardır. Ancak, bu ziyaretleri istemeyerek de olsa bir süre erteleyelim. Dostlarımızın ve yakınlarımızın düğün ve cenaze gibi sevinçli ve hüzünlü günlerinde bir süre daha yan yana olamayacağız. Tebriklerimizi de taziyelerimizi de telefon ile ileteceğiz. Unutmayalım salgınla mücadelede hiçbir tedbir tek başına yeterli değildir. Ancak, birlikte gayret gösterilirse virüse karşı yeterli bir korunma sağlanmış olur. Lütfen en güvenli yerin evimiz olduğunu unutmayalım. Haydi Kahramanmaraş birlikte başaracağız.”
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