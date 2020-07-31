Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan Emniyet ve Jandarma personeline bayram ziyareti!

İlk ziyaretini, Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği’ne yaparak emniyet mensuplarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Vali Coşkun, daha sonra Kayseri Yol Uygulama Noktası’nda görev yapan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Yol Kontrol noktasında emniyet mensuplarıyla birlikte uygulamaya katılan Vali Coşkun, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Vali Coşkun, sürücüler ve yolcularla da bir süre sohbet ederek, seyahat halindeki vatandaşlarımızın ve uygulama yapan emniyet mensuplarımızın bayramlarını kutladı.

Daha sonra Kavlaklı Jandarma Karakolu’nu da ziyaret eden Vali Coşkun, Jandarma teşkilatı ile bir araya gelerek Kurban Bayramını tebrik etti.

Emniyet ve jandarma personelinin, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bayramda da özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Vali Coşkun, tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diledi.