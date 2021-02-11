Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Kurtuluş Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Kahramanmaraşlı Hemşehrilerim,

Öncelikle Kahraman şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor, böyle bir şehre hizmet ediyor olmanın gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum.

Türk halkı, tarihinde hiçbir dönemde şanlı bayrağına, vatanına ve namusuna el uzattırmamıştır. Bacılarımızın namusuna el uzatan gafillere karşı Sütçü İmam’ın ilk kurşunu ile başlayan mücadelemiz; şanlı bayrağımızın indirilmesi karşısında kaleye hücum eden ecdadımızın, işgalcileri def ederek bayrağımızı yeniden burçlara dikmesiyle destansı mücadeleye dönüşmüştür.

Kahraman şehrin evlatları, 21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün süren mücadele sonunda, vatanına, bayrağına ve namusuna el uzatan işgalcileri şehirlerinden kovarak, birliğinden ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Rıdvan Hoca'nın Cuma vakti Ulu Camii minberinden "Hürriyeti olmayan bir milletin Cuma Namazı kılması caiz değildir" sözünün ardından hürriyet aşkıyla şahlanarak, aziz bayrağımızı yeniden burçlara dikmiş olan kahraman ruh, Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımı olmuştur.

Kurtuluş mücadelesinden sonra TBMM’den gönderilen, şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin istendiği yazıya, “Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur” cevabının verilmesi üzerine, 5 Nisan 1925 tarihinde TBMM tarafından tüm şehre “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” verilmiştir.

Sütçü İmam, Arslan Bey, Avukat Mehmet Ali Kısakürek, Senem Ayşe, Abdal Halil Ağa, Çakmakçı Sait, Doktor Mustafa ve Çuhadar Ali gibi nice kahramanlarla kazanılarak Anadolu’ya cesaret veren şehrimize yine TBMM tarafından 7 Şubat 1973’te “Kahraman” unvanı verilmiştir.

Bizlerde, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, ecdadın 7’den 70’e vermiş olduğu bu birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu

bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Kahramanların bizlere emanet ettiği bu şehri, tüm alanda Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmek ve bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için mücadeleye devam etmeliyiz.

Bu vesileyle, şanlı mücadelemizin ve destansı zaferimizin 101. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Rabbim gafil işgal kuvvetlerine fırsat vermesin. Tüm İslam âlemini zalimlerin zulmünden korusun.

Bu duygularla, milli mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyorum.