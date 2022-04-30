Kahramanmaraş Valisi Coşkun’dan vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı!

Vali Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Kahramanmaraş-Kayseri ve Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında denetimlere katıldı.



Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Vali Coşkun, çocuklara kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.



Vali Coşkun, ekiplerce durdurulan otomobil sürücülerine emniyet kemeri takmaları konusunda özellikle uyardı.



Coşkun, gazetecilere, Ramazan Bayramı tatili için kapsamlı bir şekilde tedbirler aldıklarını söyledi.



“Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 81 ilimizde eş zamanlı olarak “Bayramınız Kemerli Olsun” mottosuyla emniyet kemeri uygulaması yapılıyor. Bizlerde bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi ve sürücülerimize farkındalık oluşturmak amacıyla, Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız ile birlikte Uygulama Noktalarında, hem sürücülerimize hayırlı bayramlar dileğinde bulunduk hem de Emniyet Kemeri konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla bütün sürücülerimiz emniyet kemeri kullanımı noktasında özel bir hassasiyet gösteriyorlar. Bu vesileyle hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nice güzel bayramlara sevdiklerimizle kavuşabilmek için lütfen emniyet kemerlerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım” dedi.



