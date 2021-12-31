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Kahramanmaraş Valisi Coşkun’un yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 11:21
Kahramanmaraş Valisi Coşkun’un yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Valisi Coşkun yayımladığı mesajında, "Hüzünleriyle, sevinçleriyle gerek ülkemiz gerekse dünya için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakırken, iyilik ve güzellikler beklentisi ile umutlarımızı ve heyecanımızı canlı tutarak hep birlikte yeni bir yıla daha birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni yılın, ülke olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi daha da güçlü hale getirdiğimiz, demokrasi ve kalkınma yolundaki çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Aziz Hemşehrilerim,

Millet olarak amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek geleceğimize yönelik inancımızı tazeleyerek, ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır.

Dünyanın dört bir yanında var olan zulüm, acı ve gözyaşının yerine; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya düzeni hepimizin ortak özlemidir.

2022 yılının geçmiş yıllardan daha huzurlu ve güzel geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması ve tüm dünyanın olumsuz etkilendiği salgın hastalıktan kurtulması da gönülden temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2022 yılının ülkemize ve milletimize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere; aziz milletimizin ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin yeni yılını sağlık, huzur ve esenlik dileklerimle kutluyorum" dedi.

#Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Kahramanmaraş
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