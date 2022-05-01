Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı!
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 12:48 01.05.2022, 17:01
Kahramanmaraş tarımsal araştırma enstitüsünde düzenlenen toplantıya katılanlar arasında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da vardı.
Vali Coşkun toplantıda yaptığı açıklamada toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Kahramanmaraş’ın tarım ve hayvancılık alanında ülke genelinde ön sıralarda olduğunu hatırlatarak toplantının sektör açısından faydalı olacağını dile getirdi.
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