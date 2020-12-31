Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl mesajı!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri beraberinde getirmektedir. 2020 Yılı’nı acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, içimizdeki büyük umutlar, beklentiler ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz.

Bu yıl ne yazık ki, dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde devam etmekte olan bir pandemi sürecini yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğünde, ilgili bakanlıklarımız, bilhassa sağlık çalışanlarımız olmak üzere kolluk kuvvetlerimiz ve kamu görevlilerimiz, salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak büyük bir fedakârlık örneği gösterdiler.

Temennimiz odur ki, yeni yılda inşallah tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıktan kurtuluruz ve bir an evvel eski sağlıklı günlerimize döneriz.

2021 Yılı’nın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha güçlü hale getirdiğimiz, yaşadığımız bütün olumsuzluklar karşısında birbirimize daha çok kenetlenmeyi başardığımız, demokrasi; insan hakları ve kalkınma yolundaki çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız bir yıl olacağından da şüphemiz yoktur.

Yeni yılda, umutlarımızı tazeleyerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıp, başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek cennet vatanımızın gelişmesi için gayret sarf etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.