Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi  Sevilay Coşkun Kahramanmaraş Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti



Bu kapsamda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’ un eşi Sevilay Coşkun Hanımefendi Kahramanmaraş Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Müdür Yardımcısı Gözde Cerit Sevilay Coşkun’a eşlik etti.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Ayranpınar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve üretici kadınlardan Kooperatifin ürettiği ürünler hakkında bilgi alan Sevilay Coşkun Hanımefendi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin her zaman değerli olduğunu bu ürünlerin son kullanıcıya ve yeni pazarlara ulaşmasında kadın kooperatiflerinin önemini belirtti.

Ziyaret Sonrası İl Müdürü Kaya yaptığı açıklamada;

“Bakanlığımızın hedef ve talimatları doğrultusunda İlimizde “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu” oluşturduk ve kadın kooperatiflerimize ziyaretler gerçekleştirerek, kadın kooperatifçiliğini geliştirme hususunda Devletimizin hedeflerini ve kararlılığını saha ile paylaştık.

Paydaş kurumlarla birlikte; kadının güçlendirilmesi, kooperatifçiliğe giriş ve muhasebe, ürün geliştirme ve girişimcilik, pazarlama-markalaşma ve elektronik ticaret, kooperatifçilik, pazarlama, sosyal güvenlik, girişimcilik, ürün geliştirme ve finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlendirilmesi konularında eğitimler düzenledik” dedi

İl Müdürü Kaya “Gerçekleştirdiğimiz eğitim ve diğer çalışmaların sonunda Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi kapsamında tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor hazırlayarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüze gönderdik” diyerek sözlerini tamamladı.