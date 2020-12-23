Kahramanmaraş ve bölge illerde binlerce hektar alanı toplulaştırdık

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman Ve Kilis İllerinde 2020 Yılında 29 Bin 690 Hektar Alanda Toplulaştırma Yapıldı

KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 11:30
Kahramanmaraş ve bölge illerde binlerce hektar alanı toplulaştırdık

Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız” DSİ olarak bizlere düşen görev; Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmektedir. ”dedi.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Toplulaştırmada Başarı Yakalanacak

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.  ‘dedi.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. 

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘2020 yılında Bursa, Yalova ve Kocaeli illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

2020 Yılında Kahramanmaraş’ta 4 Bin 761 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Genel Müdür Yıldız, ‘Kahramanmaraş ilimizde de 2020 yılında 4 adet projede toplam 140 375 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 bin 761 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılında Gaziantep’te 1 652 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Genel Müdür Yıldız, ‘Gaziantep ilimizde de 2020 yılında 3 adet projede toplam 54 bin 184 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 bin 652 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılında Adıyaman’ da 5 Bin 405 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Genel Müdür Yıldız, ‘Adıyaman ilimizde de 2020 yılında 6 adet projede toplam 159 bin 520 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 5 bin 405 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılında Kilis’ de 17 Bin 872 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Genel Müdür Yıldız, ‘Kilis ilimizde de 2020 yılında 2 adet projede toplam 43 bin 210 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 17 bin 872 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’ Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 15 proje dâhilinde 135 bin 537 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.  Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 288 bin 648 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığının belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.

#Kahramanmaraş #Gaziantep #KILIS #Adıyaman #Devlet Su İşleri
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