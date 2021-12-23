Kahramanmaraş Yalnız Ardıç’ta kartpostallık görüntüler

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Yalnız Ardıç Mesire Alanı beyaz örtüsüne büründü. Eşsiz doğasıyla bilinen Yalnız Ardıç, şehir merkezine olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Toplam alanı 400 dönüm olan Yalnız Ardıç Mesire Alanı, Kahramanmaraş’ın bu alanda en iyisi olmaya aday. İçerisinde birçok sosyal donatı bulunan mesire alanı, özellikle bungalov evleriyle dikkat çekiyor. Beyaz örtüsünün altında eşsiz fotoğraf kareleri sunan Yalnız Ardıç, ziyaretçilerine kapılarını açmak için gün sayıyor.Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yedikuyular yolu üzeri Yalnız Ardıç bölgesinde inşa ettiği mesire alanında mevsimin ilk karı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Yalnız Ardıç Mesire Alanı beyaz örtüsüne büründü. Eşsiz doğasıyla bilinen Yalnız Ardıç, şehir merkezine olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Toplam alanı 400 dönüm olan Yalnız Ardıç Mesire Alanı, Kahramanmaraş’ın bu alanda en iyisi olmaya aday. İçerisinde birçok sosyal donatı bulunan mesire alanı, özellikle bungalov evleriyle dikkat çekiyor. Beyaz örtüsünün altında eşsiz fotoğraf kareleri sunan Yalnız Ardıç, ziyaretçilerine kapılarını açmak için gün sayıyor.