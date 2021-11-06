Kahramanmaraş YEDAM'ın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi!

Yeşilay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) toplu açılış töreninde Kahramanmaraş YEDAM’ın da açılışı yapıldı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de katıldığı Yeşilay Genel Merkezi’nde gerçekleşen törene, Kahramanmaraş YEDAM’dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine İl Valisi, Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, YEDAM personeli katılım sağladı. Açılışların ardından Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de hizmet veren YEDAM’ların toplam sayısı 104’e ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 12:10
Kahramanmaraş YEDAM'ın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi!

YEDAM’ın Kahramanmaraş”ta hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay İl Şube Başkanı Adnan Alagöz şunları ifade etti: “Yeşilay, YEDAM’lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye’nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün olsa da, vatandaşlarımız fiziki olarak bir merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde YEDAM'ın hizmet vermesi bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor. Bu açılış töreninin Sayın Cumhurbaşkanı’mızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM’ın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum.”

YEDAM bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyor

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Kahramanmaraş YEDAM
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