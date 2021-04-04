Kahramanmaraş yeniden sessizliğe büründü!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, çok yüksek riskli (kırmızı) illerde cumartesi ve pazar günleri, yüksek riskli (mavi) ise pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kahramanmaraş koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alırken, pazar günü uygulanan kısıtlama ile şehirde sessizlik hakim oldu.

Emniyet güçleri il genelinde devriye atarak yasak olmasına rağmen dışarıya çıkan vatandaşları evlerine girmeleri ve zaruri olmadığı sürece sokağa çıkmamaları konusunda ikaz ettiler.

RESTORANLAR PAKET SERVİSLE HİZMET VERECEK

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi veya pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA SONU MARKET VE FIRINLAR AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.