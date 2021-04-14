Kahramanmaraş Yenilikçi Düşünce Derneği'nden önemli adım!
Kahramanmaraş Yenilikçi Düşünce Derneği Genç Okurlar için kitap kahve projesini hayata geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 13:18 14.04.2021, 17:33
Yeni güzel insanlar yedi güzel adamla buluşuyor sloganı adı altında kurulan kitap kahve genç okurların yeni noktası oldu.
Açılışı gerçekleştirilen yedigüzel adam kitap kahve projesine Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Yenilikçi Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ayşegül kodaz ve teşkilatı açılış törenine katılım sağladı.
Burada konuşma Yenilikçi Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Kodaz katkılarından dolayı heyete teşekkürlerini iletti.
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz yaptığı açılış konuşmasında gençlerin uğrak noktası olacağına vurgu yaptı.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise konuşmasında kitap ile kahve bambaşkadır dedi.
19°
açık
Namaz Vakti 14 Nisan 2021
|İmsak
|04:27
|Güneş
|05:52
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|29
|57
|4. Altay
|29
|53
|5. Altınordu
|30
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Tuzlaspor
|30
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|29
|32
|14. Adanaspor
|29
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|29
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|30
|48
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü