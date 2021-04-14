Kahramanmaraş Yenilikçi Düşünce Derneğinden önemli adım!

Yeni güzel insanlar yedi güzel adamla buluşuyor sloganı adı altında kurulan kitap kahve genç okurların yeni noktası oldu.

Açılışı gerçekleştirilen yedigüzel adam kitap kahve projesine Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Yenilikçi Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ayşegül kodaz ve teşkilatı açılış törenine katılım sağladı.

Burada konuşma Yenilikçi Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Kodaz katkılarından dolayı heyete teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz yaptığı açılış konuşmasında gençlerin uğrak noktası olacağına vurgu yaptı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise konuşmasında kitap ile kahve bambaşkadır dedi.