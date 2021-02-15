Kahramanmaraş yiğit şehidini son yolculuğuna uğurladı
Irak’ın kuzey bölgesinde yer alan Gara’da hain terör örgütü PKK’lılar tarafından şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Ulu Cami’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2021, 13:13 15.02.2021, 13:32
13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır- Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraşlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Irak’ın kuzey bölgesinde yer alan Gara’da kalleş terör örgütü PKK’lılar tarafından şehit edilmişti.
Malatya’dan karayoluyla Kahramanmaraş’a getirilen Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın naaşı, Ulu Cami’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Koronavirüs önlemlerinin sıkı sıkıya uygulandığı cenaze törenine şehidimizin ailesi, yakınları; Kahramanmaraş’ın bürokratik ve siyasi liderleri başta olmak üzere, yüzlerce vatandaş katıldı.
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