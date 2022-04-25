Kahramanmaraş Yurt Derneğinin iftar programına yoğun ilgi

İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlılar Kahramanmaraş yurt derneğinin iftar programında bir araya geldi.



Binlerce kişinin katıldığı programda, her zamanki gibi memleket ağırlıklı sohbet edilip memleket hasretti giderilmeye çalışıldı.



Dayanışmanın önemine vurgu yapılan iftar programında konuşan dernek başkanı Harun Demir, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.



Demir yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşerilerim pandemi dolayısı ile iki yıldır iftar programında bir araya gelemiyorduk. Allaha şükür bu yıl hastalığın etkisi azaldı ve yeniden bir araya gelmeye başladık. Ali başkanım sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldı. Deneğin yeni başkanı olarak ilk amacım siz değerli hemşerilerimi bir araya getirmektir. Bizler gurbette birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir sorunla karşılaşmayız. Dayanışma ve beraberlik ruhu her şeyden önce gelmelidir. Dolayısıyla düzenlediğimiz iftar programına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum ifadelerini kulandı.



Düzenlene programa siyasi parti ve stk temsilcileri de büyük ilgi gösterdi.