Kahramanmaraş Ziraat Odası açtığı stantta çiftçileri bilgilendiriyor
Kentteki faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Ziraat Odası Başkanlığı bu sene 7.si düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarındaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:49 18.11.2021, 17:13
Kent genelinde yetiştirilen tarım ürünlerinin sergilendiği stantta çiftçilere tarımsal üretim hakkında bilgiler verildi.
Aksu Haber’e konuşan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Kahramanmaraş’ın ciddi bir tarımsal üretime sahip olduğuna vurgu yaptı.
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