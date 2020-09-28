Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 12:24 28.09.2020, 21:17
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Başkan Çetinkaya Kahramanmaraş’ta hasadı gerçekleştirilecek olan ürünleri izleyicilerle paylaştı.
Başkan Çetinkaya muz ve kahve dışında herşeyin yetiştiğini söyledi.
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