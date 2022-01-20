Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya çöken seralarda incelemelerde bulundu!
Kahramanmaraş’ta salı gününden itibaren başlayan ve gün boyunca etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 16:34 20.01.2022, 17:57
Yoğun yağış kent merkezi ile Türkoğlu ilçesinde seralarda zarara neden oldu.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya çöken seralarda incelemelerde bulunarak çiftçinin sorunlarını dinledi.
Çiftçiler yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen çöküntülerden büyük zarar ettiklerini ifade etti.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya: “Çiftçilerimiz 5 milyon lira hasarı var. Tahmini olarak 5 bin dekarlık alan kar altında kaldı. Yıkılan seraların altında kalan ürünlerin neredeyse tamamı zarar gördü.” Diye konuştu.
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