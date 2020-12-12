Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanlığından ince davranış!

Kahramanmaraş'ta çiftçiler adına Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ve tatlı ikramı yapıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki kavşaklarda, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla görevli polisleri çiftçiler ve Ziraat Odası adına ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, tatlı ve çay ikramında bulundu.

Çiftçilerin gıda tedariki için bağ ve bahçelerinde devamlı olarak çalıştığını belirten Çetinkaya, "Çiftçilerimiz gıdanın sürdürülebilirliği için çalışırken, polisimizde halkın güvenliği için çalışıyor. Bizde bu ziyaretimizde hem onlara ikramlarda bulunduk hem de çiftçilerimizle ilgili evrak konusunda yaşanan bir sorun olup olmadığını sorduk. Şu anda bir sıkıntı olmadığını öğrendik. Bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz." dedi.