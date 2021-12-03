Kahramanmaraş’a 3 Organize Sanayi Bölgesi müjdesi!

Komisyon incelemesi sonucu genel kurulda yasalaşması beklenen Teklif TBMM genel kurulundan geçerek yasalaştı.

KMTSO tarafından hazırlıkları tamamlanan Aksu, Erkenez ve Türkoğlu-2 olmak üzere 3 yeni OSB Kahramanmaraş’a yeni hedefler kazandırarak şehrin ticaret hacmini artıracak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu şehre kazandırılan 3 OSB’nin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.