Kahramanmaraş’a 3 Organize Sanayi Bölgesi müjdesi!
Kahramanmaraş’ta hali hazırda ki sanayi tesislerini bir çatı altında toplanmasını amaçlayan yasa teklifi AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal başta olmak üzere, milletvekilleri, KMTSO Başkanlığı, AK Parti İl ve İlçe Başkanları ve Belediye Başkanlarının üstün gayretleri ile TBMM’ye sunulmuştu.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2021, 15:52 03.12.2021, 16:37
Komisyon incelemesi sonucu genel kurulda yasalaşması beklenen Teklif TBMM genel kurulundan geçerek yasalaştı.
KMTSO tarafından hazırlıkları tamamlanan Aksu, Erkenez ve Türkoğlu-2 olmak üzere 3 yeni OSB Kahramanmaraş’a yeni hedefler kazandırarak şehrin ticaret hacmini artıracak.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu şehre kazandırılan 3 OSB’nin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Namaz Vakti 03 Aralık 2021
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