Kahramanmaraş’a AFAD’tan uyarı: Bölgenizin afet riskini öğrenin

Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle, depremsellik açısından riskli bölgede bulunan Kahramanmaraş’ta, kent insanının deprem farkındalığını artırmak, depreme karşı birey ve aile olarak alınacak önlemlerle ilgili bir dizi uyarıcı mesajlar hazırladı.

Deprem, sel, taşkın ve heyelan açısından riskli konumda bulunan Kahramanmaraş’ta, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle farkındalık çalışmaları yapan İl Afad Müdürlüğü, depreme hazırlık, deprem esnasında yapılması gerekenler ve ailelerin deprem planlarıyla ilgili açıklama dizeleri oluşturdu.

Vatandaşlara yaşadıkları bölgenin afet riskinin araştırması önerisi verilen açıklama dizelerinin ilk bölümünde; ilin afet risklerini öğrenmenin afet farkındalığının ilk adımı olduğu, belirlemiş afet risklerine karşı birey ve aile olarak tedbir alınmasının vatandaşlık görevi olduğu ifade edildi.

İşte o açıklama; “İlimiz, bulunduğu jeolojik konumu itibariyle deprem açısından oldukça önemli bir bölgede olup, Bingöl-Karlıova’dan başlayıp, Hataya kadar uzanan ve yaklaşık 550 km uzunluğunda ki Doğu Anadolu Fay Zonu’nun, 100 km uzunluğunda ki Gölbaşı- Türkoğlu segmenti (Fay Parçası), İl Merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta İlimiz sınırları içerisinden geçmektedir. Yine Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu olarak ifade edilen ve kuzey İlçelerimiz sınırlarından geçen ve deprem üretme potansiyeli yüksek olan Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu dediğimiz fay hattı bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinde MTA tarafından belirlenen ve Kahramanmaraş Fay Zonu (KFZ) olarak belirtilen diri faylar bulunmaktadır.

Deprem riskinin yanında, ilin jeolojik, topografik ve iklimsel özelliklerinden dolayı kütle hareketleri dediğimiz heyelan, kaya düşmesi ve çığ riski de oldukça yüksektir. Aynı zamanda ilimizin sanayi şehri olması ve birçok fabrikanın bulunmasından dolayı teknolojik afet riski de bulunmaktadır. Bu nedenle yaşadığınız ilin afet risklerini öğrenmek afet farkındalığının ilk adımıdır. Belirlenmiş afet risklerine karşı birey ve aile olarak tedbir alması hepimizin vatandaşlık görevidir.”

Deprem haftası nedeniyle açıklamalarının bu hafta boyunca günlük devam edeceğini belirten Kahramanmaraş İl Afad Müdürü Aslan Mehmet Coşkun; “1-7 Mart Deprem haftası sebebiyle ilimizin deprem riski göz önünde bulundurularak depremlere karşı birey ve aile olarak alınması gereken tedbirleri hafta boyunca medyamızda yayınlanarak vatandaşlarımızın deprem farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.