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Kahramanmaraş’a altın ve mücevher merkezi açıldı

Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Atın ve mücevher İmalat ve ihracatında da Kahramanmaraş’ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için yola çıktık” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 13:49 25.03.2022, 14:20
Kahramanmaraş’a altın ve mücevher merkezi açıldı
Kahramanmaraş’a altın ve mücevher merkezi açıldı
Kahramanmaraş’a altın ve mücevher merkezi açıldı

Dulkadiroğlu İlçesi Kemal Mahallesi Rasim Özdenören Caddesi Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen tören, proje tanıtım filminin sunumuyla başladı. Ardından Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun birer selamlama konuşması yaptılar.


Daha sonra kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye Yüzyıllar boyunca Anadolu medeniyetlerinde parçası olan mücevher kültürü ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor” dedi.
Kahramanmaraş’ın üretim ve istihdamın dinamosu olacağını ifade eden Bakan Varank, “Yatırımlarla buluşturuyor, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri vesilesiyle bir araya 105 eserin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bunlardan biri de mavi bunu siyah at önünde bulunduğumuz bakanlığımızın destekleri ile kurulan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas resmi adıyla Küçük Sanayi Sitesi ama aslında hiç küçük bir sanayi sitesi değil. Dev sanayi sitesinin açılışıydı. Bu proje ile yetersiz imkânlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek ve rekabet güçlerini arttırmış oldu. Şu anda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan Sanayi Sitesi tam kapasite ile çalıştığımda, 8 bin hatta 10 bin vatandaşımıza bir çatı altı çalışma imkanı sunabilecek. Altın işlemeciliğinde ülkemizin en modern entegre üretim merkezlerinden biri olan kümelenme anlayışı ile kurduğumuz bu Sanayi Sitesi birlikte hareket etme ve tecrübe paylaşımını üretimde verimliliği yakalanmasını hedefliyoruz. Ayrıca üniversite meslek yüksekokulu ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere staj imkanı bu alanda sunarak iş gücünü de burada yerinde yetiştirmiş olacağız. Bölgesel kalkınma anlayışı ile her bir şehrimizin potansiyelini doğru tespit edebilmek amacıyla sizlerle istişareler yürütüyoruz. Daha sonra bu potansiyeli harekete geçirecek projeleri bakanlık olarak ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz” diye konuştu.


Kahramanmaraş’ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bir bilgi birikimi önemli bir tecrübesinin sahip olduğunun altını çizen Bakan Varank, şunları söyledi: “İstihdama katkısı ve İşleme kapasitesi anlamında İstanbul’dan sonraki Türkiye’deki ikinci şehrimiz Kahramanmaraş. Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi hale getirmek daha da ileriye taşıyabilmek için iki hususa ihtiyacımız olduğunu gördük. Bunların ilki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek, diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Bunun içinde biz bakanlık olarak kolları sıvadık. Önce şehrimiz sonra ülkemiz için küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini inşa etmemizi katkı sağlayacak, yeni bir yatırımı daha şehrimizde tamamladık. Ekosistem açısından oldukça değerli bir aktör olacak, Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar evi açılışı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Dünya mücevher piyasasında 10 sene düzenli olarak pazar payını yükseltilebilen iki ülke mevcut bunlardan bir tanesi Çin diğeri ise Türkiye’dir. Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye büyüklük açısı Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesidir. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet eden bir ülke konumuna geldik. Ülkemizin kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada on ikinci sırada olduğunu biliyoruz. Ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000'li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçmiş doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yılsa pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik. Yani artık madenlerimizi de kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6.8 milyar dolara aştı. Bunda dahilde işleme rejimini ve serbest bölgelerimizi de dahil edersek Aslında mücevher ihracatımız şu anda 11 milyar doları yakalamış durumda. Tabii burada asıl iş çıkarılan madenlerin işlenmesi ve katma değerli nihai ürüne dönüştürülebilmesi. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher İmalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir Merkez yapmak için yola çıkmıştık. Dolayısıyla sadece bir Sanayi Sitesi kurup, sadece üreticilerimizi buraya toplayıp bırakmadık. Biliyorsunuz, kuyumculuk sektöründe tasarım ürün yaşam döngüsündeki en önemli alanlardan birtanesidir. Kahramanmaraş'ta geleneksel ev tasarımı kuyumculuk nesilden nesile aktarılmış önemli bir zanaat. Ancak bu geleneksel olarak sahip olduğumuz üstünlük modern teknolojilerin sağladığı imkânlarla karşılaşınca rekabet gücünü elbette kaybetme riski ile karşı karşıyaydı. Bu doğrultuda öncelikle Kalkınma desteği ile Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bir tasarım ve üç boyutlu modelleme Merkezi kurduk. Daha sonra Avrupa Birliği ile finansman sağladığımız rekabetçi sektörler programı kapsamında Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi projesini başlattı ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sütçü Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde geliştirdiğimiz bu projeye Avrupa Birliği ile beraber yaklaşık 3.5 Milyon euro kaynak sağladı. Bu proje ile mevcut tasarım ve üç boyutlu modelleme merkezini makine, ekipman, bilgisayar ve yazılım altyapısını geliştirerek daha ileri teknolojili kabiliyetlere sahip bir tasarım merkezine dönüştürmüş olduk. Bu proje sayesinde özgün tasarımlar yapmaya ve bu tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye olanak sağlayacak teknolojileri artık Kahramanmaraş’ımıza kazandırdık. Artık firmalarımız burada tasarımlarına ilişkin modelleri çok daha kısa sürede çok fazla daha farklı çeşitlerde çok daha az maliyetle ve çok daha güvenli bir şekilde üretebilecek.” 


Gemoloji laboratuvarı ve ayar evini geliştirmeye çalışmalarını ile mücevherin ekosistem değer katacak yeni bir halkı olduğunu hatırlatan Bakan Varank, “Gemoloji Laboratuvarı’nda hassas akredite ve yüksek teknolojili aletlerle altın ve mücevher değerleme hizmetleri verilecek. Böylece değerli taşların uluslararası normlara göre sertifika alabilmesini sağlayarak firmalarımızın yine burada rekabet güçlerini arttırmış olacağız. Artık altın ve değerli taşlarla ilgili her türlü işlem Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilebilecek. Kalifikasyon ve hizmetlerini yurt dışından temin etmek zorunda kalan kobilerimiz hem zamandan hem de paradan bu vesileyle tasarruf etmiş olacaklar. Yine aştığımız ayar evinde ise üretim süreçlerinin başından sonuna kadar kontrolünü sağlayıp düşük ayarlı ürünleri piyasaya çıkması önlenecek olası müşteri mağduriyetlerinin de bu manada önüne geçilecek. Artık vatandaşlarımız şunu bilecek eğer ben Kahramanmaraş’tan altın alıyorsam, eğer ben Kahramanmaraş’tan mücevher alıyorsam, ben bu ürüne güvenebileceğim ayarının tam olduğuna inanabileceğim. Tabi bu projenin yapılmış olması işimizin bittiği anlamına da gelmiyor. Biz kurulan bu altyapıları idame ettirebilmenin en az projeyi yapmak kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden desteklediğimiz proje atıl kalmaması hatta başarılarının artarak devam etmesi son derece önemli. Bu konuda yararlanıcılarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Proje paydaşlarımızın bu sorumluluklarını da yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü zaman zaman Anadolu'da yaptığımız projelerde sürdürülebilirlik sıkıntıları çekiyoruz. Zaman zaman burada kurduğumuz işletmeler yapılan gerek işletme sermayesi anlamında gerek insan unsuru anlamında sorun yaşayabiliyorlar. Burada bütün paydaşların sahip çıkması ile beraber bu kurduğumuz altyapıları sadece Kahramanmaraş için değil, tüm Türkiye için kullanılan alt yapılar halinde işletmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 
Açılış töreni kurdele kesiminin ardından sona erdi.

#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank #Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi
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