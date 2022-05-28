Kahramanmaraş’a gelen MHP heyetini Belediye Hizmet Binası’nda misafir etti
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’ kapsamında Kahramanmaraş’a gelen MHP heyetini Belediye Hizmet Binası’nda misafir etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.05.2022, 17:31 28.05.2022, 19:30
Programa MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Sefer Aycan, MHP MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanvekili Niyazi Paksoy, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ali Tufan katıldı.
Onikişubat Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Başkan Mahçiçek, ziyarette Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği için önemine vurgu yaparken, kente kazandırdığı Uluslararası EXPO 2023 Projesini anlattı.
MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taytak’da Başkan Mahçiçek’in çalışmalarında başarılar diledi.
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