Kahramanmaraş’a il dışından gelen dilenciler yakalandı
07.01.2022 günü saat 11.30 sıralarında İlimiz PİAZZA AVM civarında Adana ilinden dilencilik yapmak amacıyla kendi özel araçlarıyla geldikleri tespit edilen Y.G (52 yaş) ve D.Ö. (63 yaş) isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliği yunus ekipleri tarafından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 14:46
İdari işlem uygulandıktan sonra İlimiz dışına çıkışları sağlanmıştır.
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