Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı
Kahramanmaraş'ta akşam başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 09:02 14.01.2021, 10:28
Kent genelinde sağanak yağmur ile hava sıcaklığı düştü. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.
Şehrin batı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde ise akşam başlayan yağmur yerini kara bıraktı.
Mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle Afşin ilçe merkezi beyaza büründü.
Afşin, Göksun ve Elbistan ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.
Öte yandan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Göksun ilçesi ile Kayseri'nin Sarız ilçeleri arasında kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının kontrollü sağlandığı bildirildi.
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