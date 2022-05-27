Kahramanmaraş’a özgü lezzetler damakları şenlendirdi!
T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Onikişubat Belediyesinin katkılarıyla Expo 2023 alanı içerisinde bulunan arasta çarşısında Kahramanmaraş’a özgü lezzetler damakları şenlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2022, 18:15 27.05.2022, 19:28
Kahramanmaraş’a özgü Paça ve içli köftenin ikram edildiği etkinliğe kent protokolü, üniversitelerden hocalar ve öğrencileri katılım sağladı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı konuşma da emeği geçenlere teşekkür ederek tanıtımın önemine vurgu yaptı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise “Türk Mutfağını yeni nesile aktarmalıyız” sözlerine yer verdi.
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