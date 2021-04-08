Kahramanmaraş’a Petrol Rafinerisi kurulacak

Ersan Petrol firması tarafından geçtiğimiz yıllarda lisansı alınarak Pazarcık İlçesi Narlı bölgesine yapılması planlanan 1,4 milyon ton kapasiteli Ham Petrol işleme rafinerisi için Ersan Petrol Proje Koordinatörü Dr. Cenk PALA “Projenin Türkiye çapında lisans alan 19 projeden biri olduğunu, projenin inşaat aşamasında 3 bin kişi, işletilmeye başlanmasının ardından ise 500 kişinin istihdam edileceğini” söyledi.

Proje Koordinatörü Dr. Cenk PALA, Toplam hizmet ömrünün 49 yıl olduğunu ifade ettiği projenin, Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı petrol ürünlerinin üretimini sağlayarak cari açığın kapanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Firmanın ürettiği petrolün yüzde 50’si yurt içindeki tüketimde Kalan yüzde 50’lik kısmının ise ihraç edileceğini belirtti.

Konum Açısından Avantajlı Bir Noktada

Projenin konumu belirlenirken birçok kıstasın dikkate alındığını belirten Dr. Cenk PALA, “Ersan Rafinerisinin konum olarak oldukça avantajlı bir noktada inşa edileceğini dile getirdi. Projeye göre demiryolu ve Adıyaman – Kahramanmaraş otoyoluna komşu olacak olan rafineri sahası Bakü – Tiflis – Ceyhan ve BOTAŞ Kerkük – Ceyhan boru hatlarına da oldukça yakın noktalarda yer alıyor. Bu hatların nihayete erdiği Ceyhan terminallerine uzaklığı ise sadece 120 kilometre mesafede.” Dedi.

Proje İçin Ortak ve Finansman Aramaktayız

Proje Koordinatörü Dr. Cenk PALA, “Pandemiden dolayı ve Dünya’nın içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı Narlı da yapılacak proje için Ortak ve Finansman aramaktayız. Arazi temizleme ve toprak analizleri tamamlandı, Şartlar oluştuğu takdirde 2021 yılı içerisinde inşaata başlamayı planlıyoruz. Ayrıca bu proje hem bölgenin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak hem de bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak” dedi.