Kahramanmaraş’a sağlık alanında yeni bir hizmet daha sunuldu!
Bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a gelen Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal şehre kazandırılan Bağımlılık Danışma Arınma ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 17:26 18.06.2021, 18:17
Açılışa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra kurum temsilcileri sağlıkçılar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun şehre kazandırılan bu hizmetin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise bu zamana kadar Kahramanmaraş’a sağlık alanında kazandırdıkları hizmetlere dikkat çekti.
Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, siyasiler ve kent protokolünün katılımı ile bağımlılık danışma arınma ve rehabilitasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
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