“Kahramanmaraş’a Yakışan Bir Fuar”

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” ünlü yazarlar Melih Tuğtağ, Pelin Çift ve Tufan Gündüz söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikler sonrası konuşan yazarlar, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 16:52
“Kahramanmaraş’a Yakışan Bir Fuar”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle devam ediyor. KAFUM’da gerçekleştirilen fuarda, Türkiye’nin en seçkin 150 yayınevi binlerce eseriyle yer alırken, 200’e yakın şair ve yazar da kitapseverlerle bir araya geliyor. Son olarak, miniklerin ilgiyle takip ettiği birçok öykünün altında imzası bulunan Melih Tuğtağ ve televizyon programlarında tarihi farklı perspektiflerden ele alan Pelin Çift ile Prof. Dr. Tufan Gündüz eserleriyle kültür sanat dostlarıyla buluştu. Düzenlenen buluşma vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşirken, ünlü isimler de gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Okurlarımızla Yeniden Buluştuk

Çocuk romanlarının usta yazarı Melih Tuğtağ etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “ Uzun yıllar sonra Kahramanmaraş’ta yeniden okuyucularımızla bir araya geldik. Yazarlar burada, kitaplar burada, tüm okurlarımızı da fuara davet ediyoruz” diye konuşurken, ünlü sunucu Pelin Çift ise, “Ben uzun seneler sonra Kahramanmaraş’a tekrar gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Katılımcıların yoğun ilgisinden anladığım kadarıyla birbirimizi çok özlemişiz. Tufan Gündüz hocayla soru cevap şeklinde bir tarih söyleşisi yaptık. Özellikle gelen sorular çok kaliteliydi. Ben bu tarz etkinliklerin şehrin kültür sanat dünyasına ciddi katkılar yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Şehrin Entelektüel Birikimi Yükseliyor

Prof. Dr. Tufan Gündüz ise açıklamasında, “Uzun bir salgın döneminden geçtik, şimdi kitapla ve eğitimle yeniden buluşuyoruz. Kitap fuarları da bu dönüş esnasında aslında önemli bir kapı işlevi görüyor. Bu yüzden belediyeleri takdir etmek gerekiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adeta canını dişine takmış ve büyük bir organizasyona imza atmış. Çocuklara yönelik onların fuar alanına transferi, burada kitaplarla buluşmaları, okuyucu yazar buluşmaları, takdire şayan bir iş olmuş. Az önce bizim de sohbet programımız vardı. Pelin hanımla hakikaten salonda entelektüel seviyesi son derece yüksek bir dinleyici grubumuz vardı. Bu da bizi çok memnun ediyor. Aslında Kahramanmaraş’a yakışan da budur. Bu şehrin tarih boyunca bir entelektüel profili var. Bu özelliğini daha da güçlendirecek, güçlendirerek daha ileri seviyeye taşıyacak diye ümit ediyoruz. Bu vesileyle fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm ziyaretçilere teşekkür ediyorum” görüşlerini aktardı.

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