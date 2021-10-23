Kahramanmaraş’a yeni bir güzellik, kozmetik ve kişisel bakım merkezi kazandırıldı

7 yıl çeşitli hastanelerde uzman dermatolog olarak görev yapan nazik, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için kendi kliniğini açtı.

Binevler bölgesinde yer alan kliniğin açılışı Ak Parti Onikişubat ilçe başkanı mücahit kara, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir SALTALI, ksü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürü Halil Karaçalı, Stk Temsilcileri sevenleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi

Heyet kurdele kesiminin ardından kliniği gezerek Nazik’ten yapılan işlemler hakkında bilgiler aldı

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hülya nazik vatandaşlara kaliteli bir hizmeti sunmak istediklerini söyledi