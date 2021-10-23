Kahramanmaraş’a yeni bir güzellik, kozmetik ve kişisel bakım merkezi kazandırıldı

En üst teknolojili cihazlarla kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Doç. Dr. Hülya nazik dermatoloji ve kozmetik kliniği hasta kabulüne başladı

KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 16:59 23.10.2021, 17:26
Kahramanmaraş’a yeni bir güzellik, kozmetik ve kişisel bakım merkezi kazandırıldı

7 yıl çeşitli hastanelerde uzman dermatolog olarak görev yapan nazik, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için kendi kliniğini açtı.

Binevler bölgesinde yer alan kliniğin açılışı Ak Parti Onikişubat ilçe başkanı mücahit kara, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir SALTALI, ksü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürü Halil Karaçalı, Stk Temsilcileri sevenleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi

Heyet kurdele kesiminin ardından kliniği gezerek Nazik’ten yapılan işlemler hakkında bilgiler aldı

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hülya nazik vatandaşlara kaliteli bir hizmeti sunmak istediklerini söyledi

#Kahramanmaraş #güzellik #kozmetik #kişisel bakım #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Gaziantep FK 9 11
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Bandırmaspor 10 18
5. Erzurumspor 9 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2