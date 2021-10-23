Kahramanmaraş’a yeni bir güzellik, kozmetik ve kişisel bakım merkezi kazandırıldı
En üst teknolojili cihazlarla kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Doç. Dr. Hülya nazik dermatoloji ve kozmetik kliniği hasta kabulüne başladı
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 16:59 23.10.2021, 17:26
7 yıl çeşitli hastanelerde uzman dermatolog olarak görev yapan nazik, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için kendi kliniğini açtı.
Binevler bölgesinde yer alan kliniğin açılışı Ak Parti Onikişubat ilçe başkanı mücahit kara, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir SALTALI, ksü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürü Halil Karaçalı, Stk Temsilcileri sevenleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi
Heyet kurdele kesiminin ardından kliniği gezerek Nazik’ten yapılan işlemler hakkında bilgiler aldı
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hülya nazik vatandaşlara kaliteli bir hizmeti sunmak istediklerini söyledi
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