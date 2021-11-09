Kahramanmaraş’ı 3 gün boyunca karış karış gezdiler!

Dünyayı karış karış gezerek ilginç yaşam tarzlarını, benzersiz manzaraları ve geçmişten bugüne taşınan tarihi eserleri görme fırsatı sunan Dünyayı Geziyorum programı Türkiye’nin görülmeye değer bölgelerinden izleyici karşısına çıkıyor.

Bu anlamda konuklar, Ulu Camii, Sütçü İmam Türbesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kasap Ali’de çekimler gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, derneğimizin yapmış olduğu bu faaliyet, ilerleyen zamanlarda Kahramanmaraş’ın turizmini ve gastronomisini hak ettiği yerlere taşıyacaktır” dedi.