Kahramanmaraş’ı 3 gün boyunca karış karış gezdiler!
Kanal 7 Ekranlarında seyircisiyle buluşan Dünyayı Geziyorum ve Dünyanın Tadı Programlarının sunucuları Özlem Tunca ve Yasin Esirgenç, Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneğinin daveti üzerine kentin tanıtımı için Kahramanmaraş’ı 3 gün boyunca karış karış gezdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 11:26 09.11.2021, 16:30
Dünyayı karış karış gezerek ilginç yaşam tarzlarını, benzersiz manzaraları ve geçmişten bugüne taşınan tarihi eserleri görme fırsatı sunan Dünyayı Geziyorum programı Türkiye’nin görülmeye değer bölgelerinden izleyici karşısına çıkıyor.
Bu anlamda konuklar, Ulu Camii, Sütçü İmam Türbesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kasap Ali’de çekimler gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, derneğimizin yapmış olduğu bu faaliyet, ilerleyen zamanlarda Kahramanmaraş’ın turizmini ve gastronomisini hak ettiği yerlere taşıyacaktır” dedi.
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
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|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
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|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
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|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
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|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
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|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6
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