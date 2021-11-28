Kahramanmaraş’ı adım adım gezdiler!

Kanal 7 Ekranlarında seyircisiyle buluşan Dünyayı Geziyorum Programında bu hafta Kahramanmaraş tanıtıldı.

Sunuculuğunu Özlem Tunca’nın yaptığı programda ilk olarak Kahramanmaraş dondurması tanıtıldı.

Alpedo Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Sami Kervancıoğlu dondurma şovu yaparak izleyicileri ekrana kilitledi.

Daha sonra başkonuş yaylasında devam eden programda eşsiz havası ve muazzam doğa manzarasıyla başkonuş görenleri hayran bıraktı.

Dünyayı Geziyorum ekibi geleneksel Maraş Çöreği ile kahvaltı yapmayı da eksik etmedi.