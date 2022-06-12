Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birlik üyesi belediye başkanlarıyla şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Bahtiyar Yokuşu ve Kanlıdere Köprüsü’nü ziyaret etti. Tarihi Maraş Kalesi’nde komşu şehirlerden Kahramanmaraş’ı ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, misafirlere Maraş’ın Millî Mücadelesi ve Tarihi Maraş Kalesi ile ilgili bilgiler aktardı.

Tarihi ve Turistik Mekanlarımızı Ziyaret Ettik

Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tarihi Kentler Birliğimizin Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdikten sonra belediye başkanlarımızla birlikte Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kanlıdere Köprüsü ve Bahtiyar Yokuşu’nu ziyaret ettik. Misafirlerimize şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarını anlatma fırsatı bulduk. Kanlıdere Köprüsü’nde devam eden çalışmalarımız hakkında da bilgiler aktardık. Ziyaretlerimiz esnasında hemşehrilerimizle de bir araya gelerek muhabbet ettik” ifadelerini kullandı.