Kahramanmaraş’ı da Kapsayan Çağdaş Kültür Vakfı Kuruldu

İlk etkinliğini Adana’da yapmaya hazırlanan Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı, müze koleksiyonuna “bağış eser kazandırma” kampanyasıyla, 10. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilecek.

Tarsus'ta Çukurova merkezli uluslararası bir çağdaş sanatlar müzesi kurulması amacıyla bir araya gelen Tarsus Kültür Girişimi inisiyatifi ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı, müze koleksiyonuna “bağış eser kazandırma” kampanyası çalışmalarının ilkini, Adana'da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında oluşturulan iki ayrı atölyede 25 – 26 – 27 mart 2022 tarihlerinde sergileyecek.

Mersin, Tarsus, Adana, Kahramanmaraş, Hatay/Antakya, İstanbul ve Ankara'dan 25 sanatçı, 7 ayrı grup oluşturarak, Adana Atatürk Parkında kurulu karnaval çadırı ile yine Adana'da Gündoğdu Vakfı Koleji ile okulun Sanat Galerisi'nde 200X250 cm. büyüklüğünde 7 ayrı koleksiyon eseri 25 – 26 – 27 Mart 2022 tarihlerinde -üç gün boyunca- sembolik olarak hep birlikte üretecekler ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı yetkilileri sanatçıların grup çalışması ile yarattıkları bu eserleri 27 Mart Pazar günü saat 17.00 de Gündoğdu Vakfı sanat galerisinde düzenlenecek bir “eser kabul sözleşmesi” töreniyle bütün Çukurova ve Akdeniz kültürleri adına teslim alacak.

Portakal Çiçeği Karnavalı yetkililerinin yanı sıra, Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi, Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı ile Adana Gündoğdu Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre hem sanatçıların bu mekanlarda yürüttükleri çalışmalar, hem de bu “eser kabul sözleşmesi” töreni bütün Çukurova Bölgesi halkı ve sanat kültür çevrelerine açık olacak.

- 200-300 Bağış Sanat Eseri Tarsus'ta “Berdan Cıvata” Fabrikası Mekanında Hazırlanan Koleksiyon Deposunda Bir Araya Getiriliyor

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, yaptığı açıklamada, “Tarsus'ta Çukurova Bölgesi başta olmak üzere Türkiye ve yurt dışından geniş bir yelpazede yer alan 2000'in üzerinde öncü ismin bir araya gelerek oluşturdukları Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi ile 153 Kurucular Kurulu üyesi tarafından kurulan Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim vakfı gerek bizzat sanatçılardan gerekse koleksiyon sahiplerinden bölgemiz adına şimdiden yaklaşık 300 bağış sanat eseri sözü almış ve bu eserlerin toplanmasına başlanmış durumda” dedi.

Uluslararası bir müze olmak adına bölgede başlatılan bu sanat kültür girişimlerini umut verici olduğunu ifade eden, Şemsi, “ Cumhuriyetimizin 100. yılına denk düşen 2023 yılında bölgemizde aynı zamanda “Çukurova Bienal” başlıklı bir sanat / kültür bienali yapılması da planlanmış durumda.

Bu bağlamda hem müze koleksiyonu hem de bölgesel olarak çağdaş sanat başta olmak üzere Tarsus'ta ulusal ve uluslar arası bir “Konuk Sanatçı Atölyesi” kurulup bir yıl boyunca düzenli olarak açık tutulacak.

İlgili sanat kültür çevreleri, duyarlı kamuoyu, iş insanları ve siyasi çevreler, başta ULUSLARARASI BİR MÜZE olmak üzere bölgede başlatılan bu sanat kültür girişimlerini umut verici bir işaret fişeği olarak değerlendirip bütün Yakın Doğu ve diğer Akdeniz Kültür vahalarında her anlamda yepyeni bir turistik, ekonomik, kültürel gelişmeye yol açacağı düşüncesinde birleşiyorlar.” İfadelerine yer verdi.

Vakıf olarak Kahramanmaraş’ta etkinlikler düzenleyecekleri ifade eden Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Kahramanmaraş Bölge Temsilcisi Mehmet İnal,

“Mersin, Tarsus, Adana, Hatay/Antakya ile Kahramanmaraş’ımızı birleştirilen bir vakıf kuruldu. Bölgesel olarak Kahramanmaraş’ımızın kalkınması için kültürel projeler geliştireceğiz. Uluslararası Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesinin ilk koleksiyon eserleri için Çukurova bölgesi sanatçıları birlikte çalışıyor.



Mersin’den, Azat Yeman, Beşir Bayar, Dicle Kumaraslan, Ferya Kocaçınar,

Adana’dan Ilgın Erdem, Musa Hatan, Özgür Eryılmaz, Murat Havan, Mekin Avras, Serap Özergin

Hatay’dan Nergiz Doğru, Selmani Baki Kocaispir, Ünal Kuş, Özge Saldıray,

Kahramanmaraş’tan Mehmet Aksoy, Uğur Taramış, Zafer Kalfa / Zafer Kaya, Barış Sarıbaş, Dönay Oniş / Rabia Demir

Tarsus’tan Can Emre Dağ, Nurettin Gözen, Remzi Karabulut, Ümit Aslan gibi ressamlarımız Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfımızın desteğiyle atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.” İfadelerine yer verdi.