Kahramanmaraş’ı Dünya kenti yapacak EXPO 2023 projesi!
Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapma yolunda hazırlandığı EXPO 2023 projesi için DOĞAKA ile EXPO 2023 Reskreasyon alanında bulunan Arasta Çarşı çok amaçlı salon için hibe destek programı protokolü gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 17:55 04.03.2021, 18:34
Kahramanmaraş’ın yemenisinden sim sırmasına kadar coğrafi işaretli ürünlerini tanıtacak, şehrin adeta dünyaya açılan penceresi olacak Arasta Çarşı’sında, çok amaçlı salon yapımı için hibe destek programı kapsamında, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız tarafından protokol imzaları atıldı.
DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, İşbirliği kültüründen dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek yeni projenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, DOĞAKA tarafından, Expo projesine verilen desteğin çok katkısı olacaktır dedi.
Onikişubat Belediyesi projelerinde hibe destek programlarından yararlanarak bütçelerine katkı sağlıyor.
Haber: Mehmet DEVECİ
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