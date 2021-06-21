Kahramanmaraş’ı 'Elden ele kültür projesi' temsil ediyor
Türk Kızılay’ının 81 ilde başlattığı proje çağrı kapsamında sadece 12 ilin projesi kabul edildi. Bunlardan bir tanesi de genç Kızılay Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2021, 18:05 21.06.2021, 19:18
Türk kızılay gençlik hizmetleri ve Genç Kızılay yönetimi müdürlüğü tarafından Genç Kızılay gönüllüleri başta olmak üzere gençlere yönelik geliştirilen projelerde Kahramanmaraş’ı “elden ele kültür projesi” temsil ediyor.
Toplumun gelenek ve kültürel kodlarını yeni nesillere aktarıldığı projenin necip fazıl kültür merkezinde lansmanı gerçekleştirildi.
‘12 ayda 12 ilde 12 farklı’ projeyle Genç Kızılay Kahramanmaraş ekibi “elden ele kültür” lansmanında projenin detayları paylaştı.
Proje 24 Haziran Perşembe günü de erkenez mahallesinde Süleyman Şah İlkokulunda “Elden Ele Kültür” projesinin kültürel oyunları yer alacak.
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