'Kahramanmaraş’ı geziyorum' ekibi Başkonuş Yaylası’nda!
Aksu TV ekranlarının sevilen programlarından biri olan Kahramanmaraş’ı geziyorum programının yeni bölümü Başkonuş yaylasında çekildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2021, 12:20 01.02.2021, 17:50
Aksu TV’nin sevilen sunucusu Erol Öner’in hazırlayıp sunduğu Kahramanmaraş’ı Geziyorum Başkanoş yaylasının eşsiz doğa güzelliğini görüntüledi.
Başkonuş yaylasına tur düzenleyen Kahramanmaraş gezi kulübü üyeleri Başkonuş Yaylasının doğa güzelliğini Aksu TV mikrofonlarına anlattı.
Kahramanmaraş Gezi Kulübü Başkanoş Yaylasının doğa güzelliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.
8 Şubat 22:00’de ekranlarınızda olacak olan program çok daha geniş görüntüler ile sizlerle.
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|21
|8
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|P
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|19
|50
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|20
|40
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|20
|40
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