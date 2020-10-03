''Kahramanmaraş’ı geziyorum'' programından renkli görüntüler
Aksu TV yeni yayın döneminde yeni programlarla seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Aksu Haber ekibi Aksu TV’nin yeni programlarında olan “Kahramanmaraş’ı geziyorum ’un çekimlerine katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 16:31 04.10.2020, 19:10
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Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner'in hazırlayıp sunduğu Kahramanmaraş’ı geziyorum programı ilk bölümünde izleyicisinden tam not aldı.
Aksu TV ekranlarının sevilen sunucusu Erol Öner Kahramanmaraş'ı adım adım gezerek, Oyunlar oynuyor, Türküler söylüyor, Kahramanmaraş’ın bilinmedik Tarihi mekânlarını ekranlara taşıyor.
Kahramanmaraş'ı Geziyorum programın ikinci bölüm çekimleri ise Kurtuluş Mahallesinde yapıldı. Öner, hem geziyor hem de gittiği mahalle'nin tarihini de izleyicisiyle paylaşıyor.
Kahramanmaraş'ı Geziyorum her Pazartesi saat 22.10'da sizler olacak.
Haber: Gökhan ÇALI
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