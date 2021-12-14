Kahramanmaraş’ı güreş şampiyonası heyecanı sardı!

Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek şampiyona için Türkiye Güreş Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tam gün mesai yaparak salondaki eksikleri gidermek için çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nın heyecanıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksimizde ısıtma ile ilgili eksikliğimiz vardı şu anda onu tamamlamış durumdayız. Öte yandan federasyon çalışanları tarafından minderler serildi ve bizle il müdürlüğü olarak iç kısımda antrenman salonlarını da tamamlamış olduk. Bu büyük organizasyonun Kahramanmaraş’ta yapılmasına vesile olan federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.