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Kahramanmaraş’ımızı Bütüncül Projelerle Güzelleştiriyoruz

Şehirde sona gelen dev yatırımları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İmran Kılıç Köprüsü ve Bağlantı Yolu’nda olduğu gibi Kılavuzlu Millet Bahçesi rekreasyon alanımızı da diğer projelerimizle bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Su sporları merkezi ve yüzme havuzu, Ali Kayası Cam Seyir Terası ve yine Yeşilgöz’e kadar olan bölümdeki yatırımlarımız şehrimizi güzelleştiriyor. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 17:51
Kahramanmaraş’ımızı Bütüncül Projelerle Güzelleştiriyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte tamamlanma aşamasına getirilen iki önemli yatırımı yerinde inceledi. Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretler ilk olarak Kılavuzlu Millet Bahçesi’ne gerçekleştirildi. Burada yaptığı açıklamada Kılavuzlu’nun Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olduğunun altını çizen Başkan Güngör, “Ceyhan Nehri ve Taş Köprü’nün hemen bitişiğinde bulunan bu projemiz 300 dönümlük alana sahip. İçinde yeme içme mekânlarından, spor ve sosyal donatılara kadar pek çok hizmeti barındıracak. Burası Kahramanmaraş’ımız için son derece önemli bir proje. Toplamda 70 Milyon TL’lik bu yatırım TOKİ’miz tarafından finanse ediliyor. İnşallah birkaç ay içinde hizmete açılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve TOKİ başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Bütüncül Olarak Projelendiriliyor

Açıklamasının devamında hayata geçirilen yatırımların bir bütün olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Tıpkı, İmran Kılıç Köprüsü ve Bağlantı Yolu, Güney Çevre Yolu, Kurtlar Toplu Konutları projelerimizde olduğu gibi atacağımız her adımı birbirini destekleyici mahiyette projelendiriyoruz. Edebiyat Yolu’na çok yakın bir konuma sahip bu tesisimiz, aynı zamanda bakanlığımızdan tahsisini aldığımız Kılavuzlu Su Sporları Merkezi ve yüzme havuzu projemiz ile bütüncül bir alan. Yine aynı güzergâh Ali Kayası Cam Seyir Terası’ndan Yeşilgöz’e kadar uzanıyor. İnşallah hem millet bahçemiz, hem su sporları merkezimiz, hem de seyir terasımız 2022’de hizmete açılacak. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Ardından tamamlanma aşamasına gelen bir diğer yatırım İmran Kılıç Köprüsü ve Bağlantı Yolu sahasına hareket eden heyet, yatırımın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

#Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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