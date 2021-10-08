Kahramanmaraş’ın başarılı müdürü terfi aldı!

Kahramanmaraş’ta uzun bir süre Asayişten Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevini yapan, 2021 yılında Elbistan’a İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan İhsan Kıvrak, 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Kıvrak artık Polis Başmüfettişi olarak görev yapacak. Elbistan’da kısa süre de olsa görev yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kıvrak yerel gazeteye verdiği röportajında, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar Elbistan’ın güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için tüm personellerimle birlikte azami gayret içinde olduk. Vatandaş odaklı hizmeti düstur edindik. Personellerimiz; huzuru bozacak ya da asayişi sekteye uğratacak her konuda vatandaşlarımızın yanında olduğunu en iyi şekilde hissettirdi. Elbistanlı hemşerilerimizin bizlere karşı duyduğu güven ve sağduyuları en büyük yardımcımız oldu. Öncelikle burada başarılı ve sorunsuz görev yapmamda emeği geçen tüm meslektaşlarımdan, değerli Elbistan halkından haklarını helal etmelerini istiyor, herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca; görev yaptığım süre boyunca şahsıma ve teşkilatımıza verdiği destek ve yardımlarından dolayı Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hayri Ormancı, Adalet Komisyon Başkanı Sayın Orhan Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Sayın Recep Üncü başta olmak üzere diğer kurum müdür ve amirlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.